Dinar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir otobüste bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, otobüsteki O.B. ile A.T.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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