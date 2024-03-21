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        Dinar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:36
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        Dinar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir otobüste bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Ekipler, otobüsteki O.B. ile A.T.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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