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        Afyonkarahisar'da sulama kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:19
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        Afyonkarahisar'da sulama kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sırakapı Mahallesi Bedesten mevkisinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait 4 sulama kuyusunun demir kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, şüphelilerin O.Ç ile F.Ç, olduğunu belirledi.

        Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hurdacıya satılan kapaklar alınarak DSİ, yetkililerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan O.Ç. ile F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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