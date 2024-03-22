Sandıklı'da "Yaşlılara Saygı Haftası" programı
Sandıklı'da "Yaşlılara Saygı Haftası" programı düzenlendi.
Sandıklı’da "Yaşlılara Saygı Haftası" programı düzenlendi.
Hüseyin Develi Huzurevi'ndeki programda öğrenciler, hazırladıkları tiyatro ve müzikli etkinliklerini sundu.
Çeşitli şiir ve türkülerin okunduğu etkinlik, doğum günü olan yaşlılar için pasta kesimiyle sona erdi.
Programa, İlçe Kaymakamı Önder Çengel ve kurum müdürleri katıldı.
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