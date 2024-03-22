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        Sandıklı'da "Yaşlılara Saygı Haftası" programı

        Sandıklı'da "Yaşlılara Saygı Haftası" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:39
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        Sandıklı'da "Yaşlılara Saygı Haftası" programı
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        Sandıklı’da "Yaşlılara Saygı Haftası" programı düzenlendi.

        Hüseyin Develi Huzurevi'ndeki programda öğrenciler, hazırladıkları tiyatro ve müzikli etkinliklerini sundu.

        Çeşitli şiir ve türkülerin okunduğu etkinlik, doğum günü olan yaşlılar için pasta kesimiyle sona erdi.

        ​​​​​​​Programa, İlçe Kaymakamı Önder Çengel ve kurum müdürleri katıldı.

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