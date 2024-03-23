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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Afyonkarahisar'daki konferansta konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "İHA'sıyla, SİHA'sıyla, silahlı helikopteriyle, ANKA'sıyla, Kızılelma'sıyla ve TİHA'sıyla, Türkiye artık bir bütün halinde savunma sanayinde söz sahibi oldu."dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 01:49 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:49
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Afyonkarahisar'daki konferansta konuştu:
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "İHA'sıyla, SİHA'sıyla, silahlı helikopteriyle, ANKA'sıyla, Kızılelma'sıyla ve TİHA'sıyla, Türkiye artık bir bütün halinde savunma sanayinde söz sahibi oldu."dedi.

        Akar, Birlik Vakfı Afyonkarahisar Şubesi'nin Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki "Millet Olma Bilinci ve Terörle Mücadele" konferansında yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin milletin başına bela olmuş 40 yıllık bir hadise olduğunu söyledi.

        Devletin terörle mücadele konusunda hassasiyetle üzerinde durduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

        "Askerimiz, polisimiz ve jandarmamız hep bir oldular ve bu teröristlerin üzerindeler. İnşallah, 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan ülkemizi ve asil milletimizi kurtarmada kararlıyız. Allah'ın izniyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla bu işin üstesinden geleceğiz ve bu hesap kapanacak. Bunda azimli ve kararlıyız."

        - "Hiçbir oldubittiye izin vermedik, vermeyeceğiz"

        Akar, ülkenin başına musallat olan terör belasının vekalet savaşının tipik bir örneği olduğunu vurguladı.

        PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ'nün ülkenin istikrarını bozmak için doktrin edilerek yönlendirildiğini aktaran Akar, şunları kaydetti:

        "Bunların arkasında, önünde, sağında ve solunda kim olursa olsun. Biz, bunları kazdıkları çukurlara gömmekte azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür de buna muktediriz. Bu arada, terörle mücadele devam ederken, aynı zamanda Ege'de, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem de kendi menfaatlerimizin korunması ve kollanması için alınması gerekli tedbirleri denizde ve havada aldık, almaya devam ediyoruz. Biz, Yunanistan ve diğer ülkelerle iyi komşuluk istiyoruz. Uluslararası hukuka göre hareket ediyoruz. Bizim hiçbir şekilde saldırgan tavrımız yok. Barıştan ve huzurdan yanayız. Ancak, bugüne kadar hiçbir şekilde haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir 'oldubitti'ye izin vermedik, vermeyeceğiz. Bunu da herkes bilsin."

        - "Silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılıyorlar"

        Akar, Türkiye'nin tarihiyle, değerleriyle, coğrafyasıyla, genç nüfusuyla, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla gerçekten büyük bir ülke olduğunun altını çizdi.

        Mehmetçiğin kahraman, fedakar, cesur ve metin olduğunu anımsatan Akar, "Yüksek teknolojiye dayalı araç, gereç, silah ve mühimmat lazım. Bunun için de savunma sanayisi gerekli ve bu konuda bizim canımız çok yandı. Her gittiğimiz toplantıda bize paramızla İHA, SİHA, top, tüfek, helikopter, uçak ve tank verin dedik, alamadık. Parasını verdiklerimizi de alamadık. Kötü komşu ev sahibi yapar. Çok şükür, bu konuda direttik ve çalıştık. Üniversitelerimiz, özel sektör ve kamu omuz omuza verdiler. Allah'a çok şükür şu anda silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılıyorlar. Bunları dost ve müttefiklerimize de ihraç ediyoruz. Bu noktaya geldik. Onların ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şuanda milli muharip uçağımız Kaan'ı da uçurduk, uçuracağız. Az kaldı. Dolayısıyla İHA'sıyla, SİHA'sıyla, silahlı helikopteriyle, ANKA'sıyla, Kızılelma'sıyla ve TİHA'sıyla Türkiye artık bir bütün halinde savunma sanayinde söz sahibi oldu."

        Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Birlik Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Eyüp Aksoy da konuşma yaptı.

        Konferansın sonunda Akar'a plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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