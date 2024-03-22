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        Afyonkarahisar'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 19:28 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:28
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        Afyonkarahisar'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İmrallı köyünde İbrahim Cırık'ı av tüfeğiyle öldüren firari zanlı Ç.K'nin (74), Manisa'nın Salihli ilçesinde olduğunu belirledi.

        Ekipler, ilçede saha araştırması, teknik ve fiziki takip ile KGYS, PTS ve çok sayıda kamera görüntüsünün analizini yaptı.

        Firari zanlı Ç.K, gizlendiği Sarıpınar Mahallesi'ndeki evinde sahte kimlikle yakalandı.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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