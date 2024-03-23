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        Afyonkarahisar'da termal oteller 9 günlük bayram tatiline hazırlanıyor

        CANAN TÜKELAY - Termal turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel özelliğiyle de ön plana çıkan Afyonkarahisar, 9 günlük bayram tatilini hareketli geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:03
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        Afyonkarahisar'da termal oteller 9 günlük bayram tatiline hazırlanıyor
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        CANAN TÜKELAY - Termal turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel özelliğiyle de ön plana çıkan Afyonkarahisar, 9 günlük bayram tatilini hareketli geçirecek.

        Yaklaşık 25 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste, öğrenciler ve ailelerinin keyifli bayram tatili geçirebilmesi için hazırlıklar sürüyor.

        Otellerde, bayram tatilinde çocuklar için çeşitli animasyonlar düzenlenecek, büyükler için canlı müzik olacak.

        Ziyaretçiler, kentin tarihi ve kültürel özelliklerini de yakından tanıma fırsatı bulacak.

        - Gelen misafirler için her şey düşünülüyor

        Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, bayram tatilinin uzamasıyla otel rezervasyonlarında artış yaşandığını söyledi.

        Bayram tatili için şimdiden yüzde 80 civarında satış yaptıklarını anlatan Gümüşhan, "Bayramdan önce gelen misafirler hem oruç tutacak hem de tatil yapacaklar. Zaten otellerde kampanyalar var." dedi.

        Gümüşhan, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin gözde termal adresinin Afyonkarahisar olduğunu vurguladı.

        Rezervasyonlardaki ilgiden çok memnun olduklarını belirten Gümüşhan, "Ramazan ayında oteller tadilat çalışması yapıyor, yenileniyor. Birkaç gün içinde tüm havuzlar, aktivite alanları hazır olacak. Misafirler, hoşça vakit geçirecekler. Afyonkarahisar termal tatilde bir numara. Termal tatil dışında tarih, kültür ve gastronomi anlamında da çok önemli bir turizm destinasyonu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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