Afyonkarahisar'da CHP'li Köksal başkan seçildi; AK Parti 9, MHP 4, CHP 3, İYİ Parti 1 ilçe kazandı
AFYONKARAHİSAR'da yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Burcu Köksal, belediye başkanı seçildi.
AFYONKARAHİSAR'da yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP’li Burcu Köksal, belediye başkanı seçildi. 9 ilçede AK Parti, 4 ilçede MHP, 3 ilçede CHP, 1 ilçede İYİ Parti kazandı.
Afyonkarahisar'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 50,7'sini alan CHP'li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Cumhuriyet tarihinde çok partili dönem sonrasında CHP'nin ilk kez merkez belediye başkanlığını kazandığı Afyonkarahisar'da, Burcu Köksal aynı zamanda kentin de ilk kadın belediye başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 9 belediye başkanı çıkardı. MHP 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 ilçeyi kazandı.
Emirdağ'da AK Parti'li Serkan Koyuncu, Sultandağı'nda AK Parti'li Mehmet Aldırmaz, Bayat'ta AK Parti'li Halil İbrahim Bodur, Çobanlar'da AK Parti'li Ali Altuntaş, İscehisar'da AK Parti'li Seyhan Kılınçarslan, İhsaniye'de AK Parti'li Emine Gökçe, Sandıklı'da AK Parti'li Adnan Öztaş, Hocalar'da AK Parti'li Ali Arslan, Dazkırı'da AK Parti'li Fatih Çiçek, Sinanpaşa'da MHP'li Tolga Yıldırım, Bolvadin'de MHP'li Derviş Aynacı, Şuhut'ta MHP'li Muhittin Özaşkın, Kızılören'de MHP'li Ali Erol, Dinar'da CHP'li Veysel Topçu, Evciler'de CHP'li Berrin Uğurlu, Başmakçı'da CHP'li Selçuk Gönüllü, Çay'da İYİ Parti'li Yaşar Kemal Kantartopu belediye başkanı seçildi.
BURCU KÖKSAL
1980 yılında Afyonkarahisar merkezde doğan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı. Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev aldı. CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi. 25, 26 ve 27. dönemlerde Afyonkarahisar milletvekili seçilen Köksal, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görev aldı. CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, orta düzeyde İngilizce biliyor ve evli, 1 çocuk annesi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.