Afyonkarahisar'da CHP'li Köksal başkan seçildi; AK Parti 9, MHP 4, CHP 3, İYİ Parti 1 ilçe kazandı

AFYONKARAHİSAR'da yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre CHP’li Burcu Köksal, belediye başkanı seçildi. 9 ilçede AK Parti, 4 ilçede MHP, 3 ilçede CHP, 1 ilçede İYİ Parti kazandı.

Afyonkarahisar'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 50,7'sini alan CHP'li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Cumhuriyet tarihinde çok partili dönem sonrasında CHP'nin ilk kez merkez belediye başkanlığını kazandığı Afyonkarahisar'da, Burcu Köksal aynı zamanda kentin de ilk kadın belediye başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 9 belediye başkanı çıkardı. MHP 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 ilçeyi kazandı.

Emirdağ'da AK Parti'li Serkan Koyuncu, Sultandağı'nda AK Parti'li Mehmet Aldırmaz, Bayat'ta AK Parti'li Halil İbrahim Bodur, Çobanlar'da AK Parti'li Ali Altuntaş, İscehisar'da AK Parti'li Seyhan Kılınçarslan, İhsaniye'de AK Parti'li Emine Gökçe, Sandıklı'da AK Parti'li Adnan Öztaş, Hocalar'da AK Parti'li Ali Arslan, Dazkırı'da AK Parti'li Fatih Çiçek, Sinanpaşa'da MHP'li Tolga Yıldırım, Bolvadin'de MHP'li Derviş Aynacı, Şuhut'ta MHP'li Muhittin Özaşkın, Kızılören'de MHP'li Ali Erol, Dinar'da CHP'li Veysel Topçu, Evciler'de CHP'li Berrin Uğurlu, Başmakçı'da CHP'li Selçuk Gönüllü, Çay'da İYİ Parti'li Yaşar Kemal Kantartopu belediye başkanı seçildi.