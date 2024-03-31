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        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

        DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:10
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        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
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        DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

        DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eşi Hatice Uysal ile oy kullanacağı 1240 numaralı sandığın bulunduğu Selçuklu İlkokulu'na geldi. Sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine giren Uysal, oyunu kullandıktan sonra bina çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Arka arkaya gerçekleştirilen seçimler silsilesinin son merhalesi olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin gerçekleştirildiğini söyleyen Uysal, seçimin hayırlı olmasını diledi. 16 Nisan 2017'den itibaren Türkiye'nin girdiği bir evre olduğunu aktaran Uysal, "Referandumlar, 2018 seçimi, 2019 yerel seçimi, 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimleri, 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve genel ve yerel seçimler. Aslında birbirinin tamamlayıcısı bir iklimde devam ediyoruz. O açıdan milletimiz değerlendirecektir" dedi.

        OĞUZHAN LÖK'E YAPILAN SALDIRIYI KINADI

        Uysal, "Seçim güvenliği ile ilgili son birkaç seçime gelinceye kadar endişe yaşamasak da artık bu seçimlerde endişeler yaşıyoruz. Birtakım saldırılar gerçekleştiriliyor. Dün de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediye meclis üyemiz Oğuzhan Lök'e, suratına asit atılması suretiyle bir saldırı gerçekleştirildi. Buradan bir kez daha sizlerin huzurunda bu saldırıyı kınıyorum. Arkadaşımıza geçmiş olsun dileğimizi paylaşıyorum. Dün geceden itibaren il başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkan adayımız Yaşar Toksoy ve tüm arkadaşlarımız hem hukuki hem tıbbi olarak meselenin üzerindelerdir. Bu tür hadiseler yer yer Türkiye'nin pek çok yerinde gerçekleşiyor. Afyonkarahisar'ımız bu manada daha sakin bir yer. O açıdan yerel seçimler vatandaşlarımızın kendi kaderlerine hükmettikleri gündür. Ümit ve temennimiz, Türkiye'de olan bitenin ışığında hem yerel hem genel manada Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin ve Türk milletinin kendi kaderine hükmedeceği bir gün olmasını diliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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