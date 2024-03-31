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        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu memleketi, Afyonkarahisar'da kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:40
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        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
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        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu memleketi, Afyonkarahisar'da kullandı.

        Selçuklu İlkokulu'na eşi Hatice Uysal ile giden Gültekin Uysal, 1240 numaralı sandıkta oy verdi.

        Uysal, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de bir evreye girdiğini belirterek, "Referandumlar, 2018, 2019 ve 2023 yıllarındaki genel ve yerel seçimler. Aslında birbirinin tamamlayıcısı bir iklimde devam ediyoruz. O açıdan milletimiz değerlendirecektir. Sadece bir yerel seçim değil. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve alım gücü kaybını vatandaşlarımız kendi cephesinde bütün bunları değerlendirecektir."

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