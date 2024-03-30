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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:41
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Kontrolde, araçta belgesiz seyahat eden 4 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

        Sürücü M.D, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenlerden geçici kimliği bulunan birine idari işlem yapıldı, 3'ü ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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