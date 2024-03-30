Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kontrolde, araçta belgesiz seyahat eden 4 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.
Sürücü M.D, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerden geçici kimliği bulunan birine idari işlem yapıldı, 3'ü ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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