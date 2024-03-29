Afyonkarahisar'da hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
S.A. (46) idaresindeki 35 CVH 87 plakalı hafif ticari araç, Camili Köyü Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki K.A, (79) V.Ç. (78) ve S.A. (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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