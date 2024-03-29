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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:21
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç'yi Hüdai Kaplıcaları mevkisinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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