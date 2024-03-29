Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç'yi Hüdai Kaplıcaları mevkisinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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