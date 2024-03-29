Afyonkarahisar ESOB Başkanı Üstün'den yerel seçim açıklaması

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Cengiz Üstün, 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Üstün, AK Parti İl Başkanlığının bir otelde düzenlediği iftar programında, Afyonkarahisar'ın genel yapısı itibariyle milliyetçi ve muhafazakar bir il olduğunu belirtti.

Bir maskenin altında güzel oyun yazıp oynayanlar olduğunu savunan Üstün, "31 Mart pazar günü seçime gideceğiz. Herkesin hür iradesi vardır ve istediği partiye oy verebilir. Lakin vatan hainleriyle birlikte yol yürüyenlere ve Afyonkarahisar'a ayar vermeye çalışanlara pazar günü esnaf ve sanatkarımız gereken dersi verecektir."ifadesini kullandı.