CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Burcu Köksal, partililere hitap etti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan partililer, ellerindeki bayraklarla kenti turladı, ardından Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Burcu Köksal, seçimde demokrasi şöleni yaşadıklarını söyledi.

Köksal, "Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda tam da kurtuluşun, kuruluşun kentinde bana bu memleketin ilk kadın belediye başkanı olma onurunu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.