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        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, seçim sonuçlarını değerlendirdi

        Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Burcu Köksal, partililere hitap etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:23 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:23
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        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, seçim sonuçlarını değerlendirdi
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Burcu Köksal, partililere hitap etti.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan partililer, ellerindeki bayraklarla kenti turladı, ardından Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

        Burada partililere seslenen Burcu Köksal, seçimde demokrasi şöleni yaşadıklarını söyledi.

        Köksal, "Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda tam da kurtuluşun, kuruluşun kentinde bana bu memleketin ilk kadın belediye başkanı olma onurunu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Köksal'ın ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan da konuşma yaparak seçmenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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