Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da sandık görevlisi çıkan tartışmada muhtarı bıçakla yaraladı

        Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da sandık görevlisi çıkan tartışmada muhtarı bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B, Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı.

        Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Halit K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli Y.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
        DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da mitinge katıldı
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da mitinge katıldı
        Afyonkarahisar'da "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Afyonkarahisar'da "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız
        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız
        Bakan Göktaş, "Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Progra...
        Bakan Göktaş, "Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Progra...