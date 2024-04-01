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        CHP, çok partili dönemde Afyonkarahisar'da ilk kez kadın aday ile kazandı

        AFYONKARAHİSAR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Burcu Köksal, Belediye Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00
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        CHP, çok partili dönemde Afyonkarahisar'da ilk kez kadın aday ile kazandı
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        AFYONKARAHİSAR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Burcu Köksal, Belediye Başkanı seçildi. Çok partili döneme geçilmesinin ardından CHP'nin ilk kez Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı kazandığı kentte, Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı seçildi.

        Türkiye'de çok partili döneme geçilen 1945 yılından bu yana Afyonkarahisar'da ilk kez CHP'den bir isim belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li Burcu Köksal Belediye Başkanı oldu. Burcu Köksal, CHP tarihinde bir ilki gerçekleştirirken kent tarihinin de ilk kadın belediye başkanı unvanını elde etti.

        Seçimin ardından açıklamada bulunan Burcu Köksal, çok partili döneme geçildiği günden bu yana ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'da belediye başkanı seçildiğini söyledi.

        'HER TÜRLÜ İFTİRAYA, YALANA, MONTAJ VİDEOLARA MARUZ KALDIM'

        Burcu Köksal, "Çok mutluyum, çok gururluyum, 2,5 aydır çok zorlu bir seçim kampanyası yürüttük. Ben tek başıma Afyonkarahisarlı hemşehrilerimle birlikte mücadele ettim. Karşımda devletin bütün olanakları kullanıldı. Her türlü iftiraya, yalana, montaj videolara maruz kaldım. Her türlü çamuru attılar, her gün birilerini getirip, bana demediklerini bırakmadılar. Ama 'ben kirli siyasetin içinde olmayacağım' dedim. Hiç birini muhatap kabul etmedim, kale almadım. Ben Afyonkarahisar'ıma yapacaklarımı anlattım, projelerimden bahsettim. Ve sonuçta halkımız inandı, güvendi, sandıkta gerekli cevabı verdi. Bunun için çok mutluyum, çok onurluyum, ya Rabbim şükürler olsun. Bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

        'HEM VALİ HEM BELEDİYE BAŞKANI KADIN OLAN TEK İLİZ'

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile birlikte ilk kez iki kadın olarak görev yapacağını hatırlatan Burcu Köksal, "Bu da ayrı bir mutluluk tabii. Hem vali hem belediye başkanı kadın olan tek iliz. Çok partili dönemde hiç belediye kazanmamıştı partimiz. İlk kez belediye kazandık. Bu da benim için ayrı bir gurur. Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda artık 'Atam rahat uyu' diyorum. Bu şehir emin ellerde, bundan sonra yalana, talana, hırsızlığa, soyguna, yolsuzluğa, teröre asla ve asla geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

        'VATANIN BİRLİĞİYLE SORUNU OLANLARLA İŞİM OLMAZ'

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşanan DEM Parti söylemlerine de değinen Burcu Köksal, "Tavrım nettir bu konuda. O gün ne söylediysem bugün de oradayım. Şunu söyleyeyim; İstiklal Marşı'yla, bayrakla, Atatürk ile Cumhuriyet ile bu vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü ile sorunu olanlarla benim işim olmaz. Ben Cumhuriyet, Atatürk sevdalısı olan, bu vatanın birliğine ve bölünmez bütünlüğüne bağlı olan bir insanım. Teröre asla geçit vermem, her türlü terörün karşısındayım" dedi.

        'BELEDİYE BAŞKANI OLARAK BUNDAN SONRA MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM'

        Halihazırda TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği ve Afyonkarahisar milletvekilliği görevleri bulunan Burcu Köksal, belediye başkanlığını seçeceğini açıkladı. Köksal, "Tabii ki belediye başkanı olacağım. Ben 8 yıl boyunca, milletvekili olarak gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Afyonkarahisar'ın sesi oldum. Hakkını, hukukunu, memleketimin her yerde savundum. Her kesimin sesi olmaya çalıştım. Ezilenin, mağdurun, mazlumun yanında oldum, haksızlıklara karşı mücadele ettim. Ve şimdi artık belediye başkanı olarak memleketime hizmet etmek için, bu memleketi örnek bir kent haline getirmek için, Afyonkarahisar'a değişimi yaşatmak için belediye başkanı olarak bundan sonra mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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