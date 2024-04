CHP, çok partili dönemde Afyonkarahisar'da ilk kez kadın aday ile kazandı

AFYONKARAHİSAR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Burcu Köksal, Belediye Başkanı seçildi. Çok partili döneme geçilmesinin ardından CHP'nin ilk kez Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı kazandığı kentte, Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı seçildi.

Türkiye'de çok partili döneme geçilen 1945 yılından bu yana Afyonkarahisar'da ilk kez CHP'den bir isim belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'li Burcu Köksal Belediye Başkanı oldu. Burcu Köksal, CHP tarihinde bir ilki gerçekleştirirken kent tarihinin de ilk kadın belediye başkanı unvanını elde etti.

Seçimin ardından açıklamada bulunan Burcu Köksal, çok partili döneme geçildiği günden bu yana ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'da belediye başkanı seçildiğini söyledi.

'HER TÜRLÜ İFTİRAYA, YALANA, MONTAJ VİDEOLARA MARUZ KALDIM'

Burcu Köksal, "Çok mutluyum, çok gururluyum, 2,5 aydır çok zorlu bir seçim kampanyası yürüttük. Ben tek başıma Afyonkarahisarlı hemşehrilerimle birlikte mücadele ettim. Karşımda devletin bütün olanakları kullanıldı. Her türlü iftiraya, yalana, montaj videolara maruz kaldım. Her türlü çamuru attılar, her gün birilerini getirip, bana demediklerini bırakmadılar. Ama 'ben kirli siyasetin içinde olmayacağım' dedim. Hiç birini muhatap kabul etmedim, kale almadım. Ben Afyonkarahisar'ıma yapacaklarımı anlattım, projelerimden bahsettim. Ve sonuçta halkımız inandı, güvendi, sandıkta gerekli cevabı verdi. Bunun için çok mutluyum, çok onurluyum, ya Rabbim şükürler olsun. Bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.