Afyonkarahisar'da kazara ateş aldığı öne sürülen av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kazara ateş aldığı iddia edilen tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kazara ateş aldığı iddia edilen tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ümraniye köyündeki evde H.E'nin (27) elindeki av tüfeği ateş aldı.
O sırada evde bulunan A.E. (51), tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen A.E, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan H.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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