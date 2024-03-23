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        Afyonkarahisar'da kazara ateş aldığı öne sürülen av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kazara ateş aldığı iddia edilen tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:31
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        Afyonkarahisar'da kazara ateş aldığı öne sürülen av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kazara ateş aldığı iddia edilen tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Ümraniye köyündeki evde H.E'nin (27) elindeki av tüfeği ateş aldı.

        O sırada evde bulunan A.E. (51), tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen A.E, kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan H.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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