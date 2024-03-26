Afyonkarahisar'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
H.Ç. (32) idaresindeki 03 AEL 657 plakalı beton mikseri, Emirdağ ilçesi Büyüktuğluk köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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