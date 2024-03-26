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        Afyonkarahisar'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 01:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:08
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        Afyonkarahisar'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        H.Ç. (32) idaresindeki 03 AEL 657 plakalı beton mikseri, Emirdağ ilçesi Büyüktuğluk köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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