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        Sürücü koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu

        AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda Arif Koçer'in (43) boğazı kesilerek öldürülmüş cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:15
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        Sürücü koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda Arif Koçer'in (43) boğazı kesilerek öldürülmüş cansız bedeni bulundu.

        Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyü Çiftlikler yolunda dün sabah saatlerinde bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz olan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki Arif Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer'in boğazının kesildiği ve boynunda delici alet yaraları olduğu tespit edildi. Arif Koçer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı.

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