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        Afyonkarahisar'da silahla yaralanan şüphelinin evinde kenevir ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde silahlı vurulan şüphelinin evinde 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:15
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        Afyonkarahisar'da silahla yaralanan şüphelinin evinde kenevir ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde silahlı vurulan şüphelinin evinde 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Veysel köyünde kasten yaralama olayı üzerine mağdur Y.Ö'nün evinin çevresinde yaptığı kontrolde, evin camlarının demir panjur ve siyah naylon ile kapalı olduğunu fark etti.

        Ekipler, ikamette ve eklentilerinde yaptıkları aramada 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi, 9 lamba düzeneği ele geçirildi.

        Olayın ardından şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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