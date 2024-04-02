Afyonkarahisar'da silahla yaralanan şüphelinin evinde kenevir ele geçirildi

Ekipler, ikamette ve eklentilerinde yaptıkları aramada 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi, 9 lamba düzeneği ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Veysel köyünde kasten yaralama olayı üzerine mağdur Y.Ö'nün evinin çevresinde yaptığı kontrolde, evin camlarının demir panjur ve siyah naylon ile kapalı olduğunu fark etti.

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