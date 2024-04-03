Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        CHP'li Köksal'ın mazbata törenine eksik imza rötarı

        AFYONKARAHİSAR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, törenle mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Köksal'ın mazbata törenine eksik imza rötarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, törenle mazbatasını aldı. Mazbatadaki eksik bir imza nedeniyle tören 1 saat gecikmeli başladı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediyesi'nin ilk kadın başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Burcu Köksal, törenin başlamasını beklerken yanına gelen Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Arslan, mazbatadaki ilçe seçim kurulu üyelerinden birinin imzasının eksik olduğunu söyledi. Köksal imzanın atılmasını bekleyeceğini ve mazbatayı eksik imza ile kabul etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kürsüye gelen Ahmet Arslan, Burcu Köksal'ı tebrik ederek, "Elde olmayan nedenlerden dolayı bir saati geçmemek üzere töreni ertelemiş bulunuyoruz. Mazbata teslim törenimiz 1 saat içinde gerçekleşmiş olacaktır" açıklaması yaptı. Mazbatadaki eksik imzanın tamamlanmasının ardından tören başladı. Beklenen sürede ise Burcu Köksal, partililerle fotoğraf çektirdi.

        '74 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUK'

        Törende konuşan Burcu Köksal, "Bir saatlik bir gecikme oldu ama olsun, biz 74 yıldır bu anı bekliyorduk, 1 saat bizim için hiçbir şey değil. Mazbatada yaşanan bir eksiklikten dolayı 1 saat gecikmeli olarak törene başladık. Mazbatayı almam için gayret gösteren, gerçekten hukukun gereğini yapmaya çalışan seçim hakimimize çok teşekkür ediyorum. Seçim müdürümüze de önceki dönem görev yapan kıymetli seçim müdürlerimizi örnek almasını, onların tavsiyesini dinlemesini diliyorum. Bu iş çünkü liyakatle yapılmalı, hukuka uygun yapılmalı ve işinizi ciddiye alarak yapılmalı ve işte bu yüzden 'liyakat' diyoruz" dedi.

        'GECEMİ GÜNDÜZÜME KATARAK ÇALIŞACAĞIM'

        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünde mazbatasını aldığını anlatan Burcu Köksal, "Çok yorulduk, çok mücadele ettik ama sonunda Afyonkarahisar halkı kararını verdi. Ve 74 yıl sonra Cumhuriyet tarihinde bir cumhuriyet kadını olarak Afyonkarahisar'ın yönetimini hemşehrilerim bana takdim etti. Bunun için minnettarım. Bugünden sonra bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet etmek için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Bugünün benim için ayrı bir özelliği var. 3 Nisan 1930 Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümü. Tam da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Türk kadını olarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak mazbatamı alıyorum. Bana bu gururu, bu onuru yaşatan bütün hemşehrilerime, herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız" diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Başkan Burcu Köksal'a İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erdem Kılınç tarafından mazbatası teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bir kişi otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
        Afyonkarahisar'da bir kişi otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Sürücü koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu
        Sürücü koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu
        Afyonkarahisar'da silahla yaralanan şüphelinin evinde kenevir ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da silahla yaralanan şüphelinin evinde kenevir ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da patates ekimi başladı
        Afyonkarahisar'da patates ekimi başladı