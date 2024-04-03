Afyonkarahisar'da bir kişi otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üçkuyu köyü Karagöz mevkisinde yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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