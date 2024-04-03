Afyonkarahisar'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, kentte belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 8 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüyle irtibatlı olduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kilis ve İzmir geri gönderme merkezine teslim edildi.
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