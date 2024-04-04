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        Sandıklı Belediye Başkanı Öztaş mazbatasını aldı

        Sandıklı ilçesinde belediye başkanı seçilen Adnan Öztaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:59
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        Sandıklı Belediye Başkanı Öztaş mazbatasını aldı
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        Sandıklı ilçesinde belediye başkanı seçilen Adnan Öztaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Öztaş, mazbatasını aldı.

        Mazbatasını aldıktan sonra belediye önünde karşılanan Öztaş, belediye hizmet binasına geçerek göreve başladı.

        Öztaş, yaptığı konuşmada, "Sandıklılı hemşerilerimden tek isteğim çiçek göndermesinler. Çiçek parasını Gazze'ye göndersinler. Hız kesmeden, çalışmalarımıza başlayıp projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimleri atlattık, artık hep birlikte Sandıklı’yı geliştirmeye odaklanacağız." dedi.

        Törene, AK Parti İlçe Başkanı Murat Erkalan ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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