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        Kabuğu kırılan kaplumbağa ile enfeksiyon kapan 3 baykuş tedaviye alındı

        AFYONKARAHİSAR'da üzerinden araç geçip kabuğu kırılan kaplumbağa ile enfeksiyon kapan 3 kulaklı orman baykuşu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:00
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        Kabuğu kırılan kaplumbağa ile enfeksiyon kapan 3 baykuş tedaviye alındı
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        AFYONKARAHİSAR'da üzerinden araç geçip kabuğu kırılan kaplumbağa ile enfeksiyon kapan 3 kulaklı orman baykuşu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan baykuşlardan biri doğaya salındı.

        Afyonkarahisar'da bir süre önce vatandaşlar tarafından bulunan ve üzerinden büyük bir araç geçmesi sonucu yaralandığı belirlenen kaplumbağa AKÜREM'de tedaviye alındı. Kabuğu kırılan ve iç kanama geçirdiği belirlenen kaplumbağanın önce iç kanamasına müdahale edildi, ardından kabuğu özel bir maddeyle yapıştırıldı.

        AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, "Kaplumbağa merkezimize getirildiğinde üzerinden büyük bir araç geçmiş, kabukları 'T' şeklinde aşağı yukarı vücudunun üçte birinden ayrılmıştı. Biz bunu muayene odamıza aldığımızda gerekli röntgen artı genel muayenesini yaptıktan sonra pansumanlarını yaptık. Daha sonra iç kanamaya yönelik yine ilaçlarımızı kullandıktan sonra bu kırıkları nasıl kapatabileceğimize arkadaşlarla birlikte karar verdik. Daha sonra ameliyat yaparak kaplumbağanın kabuğunu birleştirdik. Sağlığı çok güzel, yemesi içmesi düzgün, hareketleri de gayet normal. Tabii bunun bir rehabilitasyon süreci var. Tamamen sağlığına kavuşuncaya kadar burada bakım, besleme ve tedavisini yapacağız, sağlığına kavuştuktan sonra da doğa ile buluşturacağız" dedi.

        '1 AYDIR AKÜREM'DE MİSAFİR EDİYORUZ'

        Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak AKÜREM'e getirilen 3 kulaklı orman baykuşundan ikisinin tedavisi sürerken, sağlığına kavuşan biri doğaya salındı. Kulaklı orman baykuşlarıyla ilgili bilgi veren AKÜREM Müdürü Aytekin, "Merkezimize son 1 ay içerisinde en az 4- 5 kulaklı orman baykuşu geldi. Bunlar çeşitli enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak kurumumuza geldiğinde genel muayenelerini yaptık ve 1 hafta 10 gün tedavi süreçleri devam etti. Tedavi bittikten sonra bakım, besleme ve rehabilitasyona alarak yaklaşık 1 aydır AKÜREM'de misafir ediyoruz. Şu an itibarıyla sağlığına kavuştu. Biraz önce birini uçurduk. İkisini de uçuracağız" diye konuştu.

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