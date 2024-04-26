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        Afyonkarahisar'da 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:42
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        Afyonkarahisar'da 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, hakkında 30 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'yi (43) yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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