Afyonkarahisar'da 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, hakkında 30 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'yi (43) yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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