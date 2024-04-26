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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 21:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:23
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

        Kontrolde, araçtaki biri çocuk 9 kişinin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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