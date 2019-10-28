Ticari taksideki yolcu üzerinde tarihi eser çıktı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde 98 adet tarihi sikke ile 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde yapılan çalışmalar neticesinde yanında tarihi eser bulunduğu tespit edilen ve 03 T 0267 plakalı ticari taksi ile yolcu olarak seyir halinde bulunan şüpheli B.K isimli şahsın içinde bulunduğu ticari taksi durduruldu. Edinilen bilgilere göre, şüpheli B.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 98 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 6 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küçük parçalar ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak B.K. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardında serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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