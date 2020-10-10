Türkiye’de kansere yakalanan her 4 kadından biri meme kanseri

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Türkiye’de kansere yakalanan her 4 kadından birinin meme kanseri olduğunu kaydederek, “Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar” dedi.

Dr. Korkmaz, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında meme kanserinin memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Dr. Korkmaz, Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türünün meme kanseri olduğunu ve erkeklerde de görüldüğünü hatırlattı. Dr. Korkmaz, Türkiye’de kanser olan her dört kadından biri meme kanseri olduğunu dile getirerek, “Fazla kilolu ya da şişman olmak yeterli fiziksel aktivite yapmamak hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak riski arttırır. Doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak; menopoz sonrası hormon tedavisi almak sıkıntı oluşturacak konuların başında. Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir ayrıca yaş arttıkça meme kanseri riski artmaktadır” dedi.



“Kadınların kendi kendine meme muayenesi yapabilir”

Memenin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bilmenin meme sağlığının önemli bir parçası olduğunu aktaran Dr. Korkmaz kanserin belirtileri ve erken tanı ile ilgili ise şunları söyledi:

“Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur. Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, kızarıklık, kabuklaşma, deride kalınlaşma, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum ve meme ucunda çekilmeler en belirgin özelliklerden. Bazen memeden önce koltuk altı veya köprücük kemiğinin etrafında şişme, yumruda görülebilir. Bu yüzden belirtilerden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır. Kadınların kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapması da çok önemlidir. İlimizdeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz taramalar, eğitimler özellikle kadınlarımıza KKMM eğitimi verilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.