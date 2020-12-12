(Özel) Frigya’daki Emre Gölü ‘Kapadokya’ olma yolunda Emre Gölü’nün Türkiye’nin ikinci Kapadokya olması için girişimler başlandı 3 bin yıllık Frigya’daki Emre Gölü hayata geçirilen proje ile sıcak hava balonları ile gezilecek

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Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar sınırların içeresinde kalan kısmında yer alan Emre Gölü’nün gün batımındaki eşsiz manzarası havadan drone ile görüntülendi. Afyonkarahisar Valiliği’nin hayata geçirdiği projeyle göl şimdilerde ise önümüzdeki aylarda yapılacak olan sıcak hava balonları uçuşuna hazırlanıyor.

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