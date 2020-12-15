FETÖ’nun mahrem kadın yapılanmasına operasyon 6’sı öğretmen 7 kişi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

'Sizce kim bu bebek?'

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel sektör çalışanı Ş.K., açıkta bulunan öğretmen A.K., aktif öğretmenler; N.S., A.Y., M.K. ile özel okul öğretmenleri; N.S. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ayrıca şahısların dijital materyallerine de el konuldu.

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