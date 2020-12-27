Tek istekleri evlatlarının mezarının Müslüman topraklarda olması Suriyeli aile Sırbistan’daki kampta ölen oğullarının cenazesini istiyor 23 yaşındaki Suriyeli gencin umut yolculuğu ölümle bitti, cenazesi morgda kaldı Afyonkarahisar’daki acılı aile evlatlarının Sırbistan’daki cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini istiyor

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Afyonkarahisar’a 6 yıl önce göç eden Suriyeli aile, sığınmacı olarak Sırbistan’a giden ve 1 hafta önce kaldığı kampta kalp krizi geçirerek öldüğü söylenilen 23 yaşındaki çocuklarının cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini istiyor. Acılı anne çocuğunun mezarının Müslüman topraklarda olmasını istediğini söyleyerek, yetkililerden yardım bekliyor.

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