Kontrolden çıkan minibüs direğe çarptı 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan minibüste 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Emrullah mahallesi, Emirdağ Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.’nın (36) kullandığı 03 KA 234 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.A., ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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