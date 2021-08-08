Afyonkarahisar'da çam ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

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Afyonkarahisar'da bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Ankara karayolunda seyreden Şükrü Özen idaresindeki 03 DF 972 plakalı kamyonet, Dempaş kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kamyonet sürücüsü Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Özen'in cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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