Afyonkarahisar, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

AA

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin en işlek caddelerine polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturdu.Ekiplerin uyarılarıyla birlikte 00.00 itibarıyla başlayan yasak sonrası, bazı araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.Devriye gezen polis araçlarından yapılan anonslardan da sokağa çıkma yasağının başladığı ve kurallara riayet edilmesi istendi.Yasağın başlamasının ardından evine gitmeye çalışan bir vatandaşında arabası çalışmayınca arkadaşının yardımıyla iterek çalıştırdıktan sonra meydandan ayrıldı.Bir başka vatandaş da yasağın başladığı ilk dakikalarda boş kalan sokak ve caddeleri görüntüleyen basın mensuplarını arkasına alarak cep telefonuyla özçekim yaptı.Kentin en işlek noktaları Kent meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi yasağın başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.