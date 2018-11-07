Ağlama Anne dizisi 6. yeni bölümü ile Pazar akşamı ATV ekranlarına gelecek. Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İşte, Ağlama Anne dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AĞLAMA ANNE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Anneler çocuklarını ağlatmaz! Ben doğduğundan beri ağlatıyorum kızımı!"

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AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Alev, Zeynep’e gerçeği söyleyebilecek mi?

Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır. Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır. Öte yandan Alya'nın zehirlenmesinin ardında Özlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olay Adnan ve Özlem ilişkisini tamamen kopma noktasına taşır. Adnan, Özlem'in Alya'yı görmesine dahi izin vermeyecektir. Ayrıca Alya'nın derdine düşen Adnan, Zeynep'i unutmuştur. Bu durum Adnan'ın başına gelenlerden haberi olmayan Damla'yı öfkelendirir. Alev ise Zeynep'e gerçeği söyleme peşindedir. Ama Zeynep'in kendini asla kabullenmeyeceğini anlar. Tam dağılmıştır ki Özlem'in, Zeynep'in başına sardığı olay patlar. Alev, bunu kızına yapanlardan intikam almaya kararlıdır.

Alev'in eve girmesinin önüne Hasan duvar örer. Ancak Necmiye bu sefer kızını bırakmama konusunda kararlıdır.Hasan'a rağmen Alev'in yanında yer alır.

Ağlama Anne dizisi 6. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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