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        Haberler Dünya Büyük Önder Atatürk vefatının 85. yılında dünyanın dört bir yanında anıldı

        Büyük Önder Atatürk vefatının 85. yılında dünyanın dört bir yanında anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yılında başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:10
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        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, dünyanın dört bir yanında temsilciliklerde törenle anıldı.

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        Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde de anıldı.

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        Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyesin ev sahipliğinde düzenlenen törene, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları, Atina'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı İspanya, Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde anıldı.

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        Saraybosna'da, Podgoritsa'da, KKTC'de, Türkmenistan, Afganistan, Kırgızistan, Çin ve dünyanın birçok noktasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde anıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Atatürk
        #10 kasım
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