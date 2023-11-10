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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Atatürk'ün ölümünün 85. yılında Saat 9'u 5 geçe hayat durdu - 10 Kasım Haberleri

        Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:48
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu.

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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında anılıyor.

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        Tüm yurtta saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile vatandaşlar saygı duruşunda buundu.

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