Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
Giriş: 10.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:48
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında anılıyor.
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Tüm yurtta saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile vatandaşlar saygı duruşunda buundu.
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