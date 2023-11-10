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        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'

        Kadıköy'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde binlerce vatandaş, 6 buçuk kilometre uzunluğunda 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. İki paramotor ise Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:02
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        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı.

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        Her yıl düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'ne yaşlısından gencine binlerce kişi katıldı.

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        6 buçuk kilometre uzunluğundaki zincirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

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        'Ata'ya Saygı Zinciri' programına gökyüzünden iki paramotor da Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırdı.

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        Sirenin çalmasıyla zincirde bulunan vatandaşlar ve öğrenciler saygı duruşunda durdu.

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