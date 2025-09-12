Ağrı ve Iğdır sınırlarındaki 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na, sonbaharda ilk kar yağdı.

GECE YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

DHA'daki habere göre Avrupa'nın da en yüksek dağı olan, aynı zamanda sönmüş volkanik dağ olma özelliği taşıyan Ağrı Dağı'nın zirvesi, gece yağan karla beyaza büründü.

"BU YIL KAR ERKEN DÜŞTÜ"

Iğdırlı Abbas Aşırım, Ağrı Dağı'na bu yıl erken kar yağdığını söyledi. Geçen senelerde ekim ayı sonlarına doğru kar yağdığını ifade eden Aşırım, Iğdır'da kar soğuğunun hissedilmeye başlayacağına değindi.

DAĞCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

İHA'daki habere göre de Ağrı Dağı’na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar, tırmanıştan bir süre sonra başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Zorlu hava şartları nedeniyle ekip üyeleri zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi ve dengesini korumakta güçlük çekti.

Olumsuz şartlara rağmen tırmanışlarını sürdüren dağcılar, rehberleri eşliğinde güvenlik önlemleri alarak zirve yolculuğuna devam etti.