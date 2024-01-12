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        Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi

        Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:42
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        Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi
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        Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasında bir tırda yaptıkları aramada, 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın buldu.

        Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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