Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi
Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasında bir tırda yaptıkları aramada, 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın buldu.
Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
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