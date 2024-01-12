Ağrı'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin en uzak yerleşim yerlerinden Ayvacık köyü Musabey mezrasında yaşayan H.Ç. (40), rahatsızlandı.

Kar ve tipi nedeniyle mezra yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle hamile kadını hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kar paletli ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Karadoğu köyünde kendilerini bekleyen ambulansa teslim etti.

6 saatlik çalışmayla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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