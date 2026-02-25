Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı-Kağızman kara yolu, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede ulaşıma açıldı

        Ağrı'da Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Ağrı-Kağızman kara yolunu gece gündüz çalışarak yeniden ulaşıma açtı.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:16
        Ağrı-Kağızman kara yolu, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede ulaşıma açıldı

        Ağrı’da Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Ağrı-Kağızman kara yolunu gece gündüz çalışarak yeniden ulaşıma açtı.

        Bölgede bir süre önce etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Rotatif araç, kepçe ve greyderle zorlu bir çalışma yürüten ekipler, yer yer 5 metreyi aşan karla mücadele etti.

        Kar kalınlığının fazla olduğu yolun son kısmında tünel açan ekipler, kepçeyle kar kütlelerini kırdı, rotatifle de temizledi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 haftalık zorlu çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtığı kara yolundaki meşakkatli çalışma dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

