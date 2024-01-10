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        Ağrı'da tırın lastiklerinde 123 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tırın lastiklerine gizlenmiş 123 bin 800 uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı tıbbi ilaçlar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:13
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        Ağrı'da tırın lastiklerinde 123 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tırın lastiklerine gizlenmiş 123 bin 800 uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı tıbbi ilaçlar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan gelerek gümrük sahasına giriş yapan A.Ö. idaresindeki tırın 2 lastiğinde X-ray taraması sonucu yoğunluk tespit etti.

        Tırın 2 lastiğini çıkartıp kesen ekipler, 123 bin 800 uyuşturucu hap, 4705 tıbbi ilaç, 340 izotonik su, 5 diyabet iğnesi, 1414 boş ilaç kutusu ele geçirdi.

        Ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

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