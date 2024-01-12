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        Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:15
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        Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında yaptıkları devriye faaliyeti sırasında kullanılmayan peronlar bölgesindeki duvar dibine atılan 2 sigara kartonu ve 4 litrelik kutu içerisinde 1 kilo 980 gram uyuşturucu buldu.

        Gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu 4 kişinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada ise 1214 uyuşturucu hap, başka bir aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, söz konusu uyuşturucuya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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