Ağrı'da cezaevinde bağlama eğitimi alan hükümlü ve tutuklular ilk konserini verdi

Etkinliğe, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, cumhuriyet savcıları ve hakimler de katıldı.

Bağlama kursuna devam eden hükümlü, tutuklu ile kurum personeli, cezaevinde düzenlenen programla ilk konserini verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında hükümlü, tutuklu ile kurum personeline yönelik bağlama eğitimi verildi.

Ağrı'da cezaevinde bağlama eğitimi alan hükümlü, tutuklu ile kurum personelinden oluşan müzik grubu, ilk kez sahne aldı.

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