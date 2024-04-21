Terör saldırısında 2 yıl önce şehit olan infaz koruma memuru Ağrı'da anıldı

Ağrı'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in terör saldırısında şehit edilmesinin ikinci yılında anma etkinliği yapıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamur ilçesindeki mezarlıkta düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada, şehitlik makamının Hz. Muhammed'in gıpta ettiği bir makam olduğunu söyledi.

Her zaman şehit ailelerinin emrinde ve hizmetinde olduklarını bildiren Çalış, "Yüce Allah şehidimizin ailesine şehit ailesi onuru bahşetmiştir. Devletimiz, gücü ve kuvvetiyle şehidimizin ailesinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tüm teşkilat mensupları da şehit ailesinin evladıdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.