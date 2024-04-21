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        Terör saldırısında 2 yıl önce şehit olan infaz koruma memuru Ağrı'da anıldı

        Ağrı'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in terör saldırısında şehit edilmesinin ikinci yılında anma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:12 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:12
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        Terör saldırısında 2 yıl önce şehit olan infaz koruma memuru Ağrı'da anıldı
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        Ağrı'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in terör saldırısında şehit edilmesinin ikinci yılında anma etkinliği yapıldı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamur ilçesindeki mezarlıkta düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada, şehitlik makamının Hz. Muhammed'in gıpta ettiği bir makam olduğunu söyledi.

        Her zaman şehit ailelerinin emrinde ve hizmetinde olduklarını bildiren Çalış, "Yüce Allah şehidimizin ailesine şehit ailesi onuru bahşetmiştir. Devletimiz, gücü ve kuvvetiyle şehidimizin ailesinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tüm teşkilat mensupları da şehit ailesinin evladıdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Başsavcı Çalış, şehidin babası Mahmut Yiğit'e plaket verdi.

        Yiğit'in mezarına karanfil bırakılıp çevresine fidan dikilen program, helva ve su ikramıyla sona erdi.

        Programa, Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, hakim ve savcılar, Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Bursa'da 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısında Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 personel yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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