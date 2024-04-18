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        Ağrı'da Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan din görevlisi gözaltına alındı

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kur'an kursunda çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen din görevlisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:21
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        Ağrı'da Kur'an kursunda çocuğa şiddet uygulayan din görevlisi gözaltına alındı
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kur'an kursunda çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen din görevlisi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "imam çocukları tekme tokat dövdü" başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Şiddet görüntüleri üzerine Diyadin Kaymakamlığınca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanıldığı belirtilen açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        "Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan din görevlisi Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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