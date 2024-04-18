Ağrı'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı

Yaralı olduğu fark edilen şahin, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde devriye faaliyeti sırasında bitkin halde bir şahine rastladı.

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