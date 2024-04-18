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        Ağrı'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:15
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        Ağrı'da jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi altına alındı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde devriye faaliyeti sırasında bitkin halde bir şahine rastladı.

        Yaralı olduğu fark edilen şahin, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yırtıcı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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