Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Ağrı'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Patnos ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K ile "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinlermiş hapis cezası bulunan M.H'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yaşatılan mevlit helvası geleneği acı günde dayanışma ruhunu simgel...
        Ağrı'da yaşatılan mevlit helvası geleneği acı günde dayanışma ruhunu simgel...
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 23 kilo 646 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 23 kilo 646 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Ağrı'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
        Ağrı'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı
        Ağrı'da dere taştı; çok sayıda ev su altında kaldı
        Ağrı'da dere taştı; çok sayıda ev su altında kaldı