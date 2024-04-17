Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K ile "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinlermiş hapis cezası bulunan M.H'yi yakaladı.

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