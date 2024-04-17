Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Ağrı'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Ağrı'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Patnos ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K ile "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinlermiş hapis cezası bulunan M.H'yi yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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